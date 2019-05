Dirk Behrend probiert ein Stück Brot aus Sägemehl. »Das schmeckt erstaunlich gut«, sagt er. Auch die Kartoffeltorte und der Eichelkaffee seien durchaus genießbar, urteilt der Besucher der Gedenkstätte auf den Seelower Höhen (Märkisch-Oderland). Er ist mit seinem Sohn aus Müncheberg her᠆übergekommen. Sie kosten, wovon sich Bewohner im Oderbruch 1945 oder auch Soldaten auf dem Schlachtfeld ernähren mussten.

»Es herrschte extreme Mangelwirtschaft, weil alles zerstört war, haben mir auch meine Eltern erzählt«, sagt Behrend. So wie er probieren auch andere Besucher, was das spezielle Buffet bereithält. Buchweizengrütze, von der sich die Soldaten der Roten Armee im Schützengraben meist ernährt haben, kommt nicht so gut an. Bei dem grätigen Salzhering, der auch zur Soldatenkost gehörte, verzieht fast jeder das Gesicht. Zubereitet wurde das »Kriegsessen« von Mitgliedern des Vereins Zeitreise Seelower Höhen e.V., der sich seit...