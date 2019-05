Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin hat ein Gesetz unterzeichnet, mit dem ein »souveränes« russisches Internet geschaffen werden soll. Das Gesetz wurde am Mittwoch veröffentlicht und soll im November in Kraft treten. Kritiker bezeichnen das Gesetz als Versuch der Regierung, Inhalte zu kontrollieren und das russische Netz zu isolieren. Das Gesetz sieht den Bau einer neuen Netz-Infrastruktur vor. Diese soll gewährleisten, dass das Internet in Russland auch noch funktioniert, wenn heimische Betreiber keine Verbindung zu ausländischen Servern herstellen können. In den vergangenen Wochen demonstrierten Tausende gegen das Gesetz - sie befürchten eine Zensur. AFP/nd