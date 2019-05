Ouagadougou. Kanzlerin Angela Merkel will sich in der EU für eine einheitliche Haltung zur angestrebten politischen Lösung in der Libyenkrise einsetzen. Deutschland habe nach der damaligen Enthaltung als nichtständiges Mitglied im UNO-Sicherheitsrat Mitverantwortung für die derzeitige Lage in Libyen, sagte sie am Donnerstag bei einem Besuch der Universität Ouaga I in Ouagadougou, der Hauptstadt Burkina Fasos. Sie werde ihren Beitrag leisten, dass etwa Frankreich und Italien zu einer einheitlich...

