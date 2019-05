Gera. Vor dem Landgericht Gera hat am Donnerstag ein Prozess gegen den Greizer Stadtrat David Köckert begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren NPD-Mitglied und Mitbegründer der Thügida-Bewegung vor, einen Angestellten seines Tätowierstudios erpresst, geschlagen und verletzt zu haben. Köckert habe das Mobiltelefon des Mitarbeiters in seinen Besitz bringen wollen, da er darauf Daten vermutete, die ihn belasten könnten. In einem weiteren Anklagepunkt wird Köckert Beleidigung von Polizisten vorgeworfen. dpa/nd