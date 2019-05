Ab 1. Oktober soll es in Berlin möglich sein, die Zulassung eines Autos über das Internet zu erledigen. Dann sei die Inbetriebnahme auf dem Berliner Kfz-Portal vorgesehen, teilte die Senatsverwaltung für Inneres in einer Antwort auf eine Schriftliche Anfrage des Grünen-Abgeordneten Stefan Ziller mit. Grundlage ist eine Entscheidung des Bundesrates vom Februar. Er billigte damals eine Verordnung der Bundesregierung, die die Online-Abwicklung für alle Standardverfahren ermöglichen soll: etwa Neuzulassung, Umschreibung, Kennzeichenmitnahme bei Halterwechsel oder Adressänderungen. Bislang sind nur eingeschränkte Funktionen online möglich. Mitarbeiter der Zulassungsbehörde in Berlin sollen ab August wegen der neuen Funktionen geschult werden, hieß es weiter in der Antwort. dpa/nd