Das Brandenburger Tor ist keine reguläre Station der Linie. Foto: Lutz Müller-Bohlen

Karuna Sub heißt die mit zwei Fahrzeugen betriebene neue Buslinie für Obdachlose, die künftig montags bis donnerstags den Treptower Park, den Weddinger Leopoldplatz, den Kreuzberger Mariannenplatz sowie den Bahnhof Lichtenberg ansteuern wird. Freitags von 9 bis 16 Uhr ist der Mariannenplatz ganztägige Station der Linie. Diesen Freitag soll es aber erst um 10 Uhr losgehen.

Entspannt Zeit an einem Ort zu verbringen war dringendes Bedürfnis der in das Projekt einbezogenen Obdachlosen, heißt es in einer Mitteilung der Sozialgenossenschaft Karuna, die den Bus be...