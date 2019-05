Die Sarotti-Höfe waren klassischer Gewerbestandort. Foto: imago images/Jürgen Ritter

In Berlin sollen wieder landeseigene Gewerbehöfe entstehen. Offiziell formuliert ist diese Perspektive bereits für das Kreuzberger Dragonerareal. Es laufen jedoch bereits Gespräche für neue Standorte in Pankow und Lichtenberg, verrät Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) bei der Vorstellung des am Dienstag frisch verabschiedeten Stadtentwicklungsplans (StEP) Wirtschaft 2030. »Zum ersten Mal werden auch Gewerbepakete mit Bundesanstalt für Immobilienaufgaben mitverhandelt«, berichtet Pop. 50 Millionen Euro stehen in einem Ankaufsfonds zur Verfügung, mit der Berlin in eine aktive Liegenschaftspolitik einsteigen möchte. »Die Verfügbarkeit von Gewerbeflächen ist ein echter Flaschenhals geworden«, begründet die Senatorin diesen Schritt.

Die Grünen-Politikerin möchte die landeseigene WISTA Management GmbH, die die Wissenschaftsstadt Adlershof entwickelt hat, mit dem Wiedereinstieg in landeseigene Gewerbehöfe betrauen. »Der Verkauf der GSG sc...