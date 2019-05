Das Team von Başakşehir spielt im eigenen Stadion zumeist vor fast leeren Rängen. Foto: imago images/Seskim Photo

In den vergangenen 60 Jahren sind nur fünf verschiedene Vereine Landesmeister geworden. 55 Titel davon verteilen sich auf die drei Giganten des türkischen Fußballs: Galatasaray, Fenerbahce und Besiktas - alle aus Istanbul. Auch in dieser Saison wird der Meisterpokal in die größte Stadt der Türkei gehen, vielleicht taucht am 26. Mai dann aber ein ganz neuer Name in der Titelliste auf: Vier Spieltage vor dem Saisonende führt Başakşehir die Liga an. Der erst im Jahr 1990 von Istanbuls Stadtverwaltung gegründete Verein hat sich schrittweise nach oben gespielt. Dabei stand er lange im Schatten der drei großen Klubs der Stadt, die alle eine über hundertjährige Vereinsgeschichte haben. Jetzt bringt die Mannschaft aus dem Nordwesten Istanbuls die Hierarchie durcheinander - und scheint stark genug, um die erste Meisterschaft feiern zu können.

Aktuell hat Başakşehir zwei Zähler Vorsprung auf Galatasaray und drei auf den Dritten Besiktas. Di...