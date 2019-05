Foto: Dieser Sonnenaufgang ist nicht irgendeiner - es ist der erste Lichtstrahl einer neuen Ära. So ging die Sonne am 1. Mai um 4.51 Uhr in Tokio auf, und die japanische Nachrichtenagentur Kyodo News ließ ein Flugzeug aufsteigen, um das Ereignis exklusiv festzuhalten. Denn am 1. Mai wurde der Kaiser Naruhito inthronisiert. Sein Vater Akihito war aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Eine unerhörte Begebenheit; Japans Kaiser sind eigentlich wie Päpste zu lebenslänglich verdonnert. Das neue Herrschaftsmotto heißt Reiwa (schöne Harmonie), ausgeknobelt von einer Expertenkommission in abhörsicherer Klausur. Naruhito und seine Gattin haben eine Tochter, die nicht thronberechtigt ist. Hoffnungsträger der Dynastie ist daher der minderjährige Neffe. Dessen Lebensaufgabe: einen Sohn zeugen. Von diesem Problem abgesehen, will Naruhito in Gedanken »immer beim Volk sein«. Da hat er sich verdammt viel vorgenommen. wh Foto: dpa/Kyodo News