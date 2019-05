Ehrenmal im Treptower Park Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Unbekannte haben kurz vor den Feierlichkeiten zum Jahrestag der Befreiung vom Faschismus das Sowjetische Ehrenmal im Treptower Park in Berlin beschädigt. Polizeiangaben zufolge übergossen die Täter am vergangenen Samstag eine Skulptur mit einer schwarzen, öligen Flüssigkeit. Eine Passantin hatte am Samstagnachmittag die Farbe auf der Plastik »Mutter Heimat« bemerkt.

Die Flüssigkeit war in den Sandstein eingedrungen, am Sockel heruntergelaufen und im Rasen versickert. Die Behörden informierten das Technische Hilfswerk, das Teile des Rasens abtragen musste, um die Farbe zu binden. Wer hinter der Attacke steht, war am Sonntag unklar. »Es gibt kein Bekennerschreiben. Wir wissen nicht, wer es war«, sagte eine Polizeisprecherin.

Martin Kroeger

Das Sowjetische Ehrenmal erinnert an die im Zweiten Weltkrieg in der Schlacht um Berlin gefallenen Soldaten der Roten Armee. Die Skulptur befindet sich an dem Standort, an dem die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten für den 8. Mai eine Gedenkveranstaltung angemeldet hat.