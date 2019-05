Andreas Fritsche zu linken Wahlversprechen in Brandenburg

LINKE: Berechtigung muss in Sachsen-Anhalt aufwendig via Pflegekasse beim Verwaltungsamt beantragt werden

Potsdam. Die Linksfraktion im Landtag hat eine bessere Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen gefordert. Kitas und Schulen hätten sich zwar auf den Weg gemacht, inklusiv zu werden, und auch Freizeitangebote seien häufiger barrierefrei - aber Ungleichbehandlungen seien nach wie vor traurige Realität, erklärte die behindertenpolitische Sprecherin Diana Bader anlässlich des am Sonntag begangenen Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. »Noch immer werden Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen zur Kasse gebeten, wenn es um die Nachmittagsbetreuung ihrer Kinder geht«, sagte Bader. Alle jungen Menschen, egal mit welcher Einschränkung, müssen das Recht haben, Kind oder Jugendlicher zu sein, statt als »Behinderungsfall« in der Sozialhilfe zu landen». dpa/nd

