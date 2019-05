CDU-Landeschef Ingo Senftleben (l.) redet vor dem Hotel mit den Taxifahrern.

Für ihn als kleinen Jungen in Hessen sei die DDR »weit weg« gewesen, sagt Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Erst 1965 sei er mal mit dem Interzonenzug nach Westberlin gereist und dabei durch die DDR durchgefahren. »Das war ein Land, das war ein System, das war mir immer fremd. Ich wollte schnell weg«, erzählt er am Sonnabend beim Parteitag der brandenburgischen CDU im Hotel »Holiday Inn« in Schönefeld.

Trotzdem zieht Bouffier ausgerechnet zu einem Ostrocktitel in den Tagungssaal ein und schüttelt Hände. Es ist der Song »Jede Stunde« von Karat. In dem Lied heißt es: »Jeder Tag zeigt mir sein Gesicht./ Es ist mir gleich,/ wie es zu mir spricht./ Ich liebe jede Stunde.«

Den 178 Delegierten ist keineswegs egal, wie Bouffier zu ihnen spricht. Er muss schon darauf eingehen, was sie bewegt - und das gelingt ihm auch. 42 Jahre am Stück sei die CDU in Hessen in der Opposition gewesen, bevor die SPD endlich bezwungen wer...