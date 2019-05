Konstanz hat den »Klimanotstand« ausgerufen. Die Kommunalpolitiker nahmen eine entsprechende Resolution Ende vergangener Woche einstimmig an, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte. Konstanz ist damit nach Angaben der Ortsgruppe der Klimaschutzbewegung »Fridays for Future« die erste Stadt in Deutschland, die einen solchen Schritt geht.

Die Klimabewegung hat großen Anteil an dem Beschluss. In den vergangenen Monaten hatte sie die lokale Politik scharf kritisiert und die Ausrufung des Klimanotstands gefordert. Während der Sitzung des Gemeinde...