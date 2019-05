Die CDU will Sportanlagen in Berlin ganzjährig nutzbar machen. So könnten etwa Tennisplätze oder Freibäder mit Traglufthallen überbaut werden, heißt es in einem Beschluss der CDU-Klausurtagung in Thüringen vom Sonntag. Dadurch könnten sie auch in der kalten Jahreszeit betrieben werden. Großspielfelder könnten auch im Winter etwa von Fußballvereinen bespielt werden, wenn sie mit Kunstrasen und Flutlichtanlagen ausgestattet seien. Umgekehrt plädiert die CDU dafür, Hallenbäder auch im Sommer zu öffnen. »Jahr für Jahr werden zahlreiche Bäder zwischen Mai und August vom Netz genommen. Aufgrund des hohen Bedarfs an Schwimmflächen ist diese Praxis nicht akzeptabel«, heißt es in dem Papier weiter. dpa/nd