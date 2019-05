Neu-Eichenberg. Rund 50 Aktivisten haben am Samstag ein Feld in der Gemeinde Neu-Eichenberg im Dreiländereck Niedersachsen, Hessen und Thüringen besetzt, um gegen ein geplantes Logistikzentrum zu protestieren. »Wir geben keinem Konzern das Recht, unsere Lebensgrundlagen zu zerstören«, sagte Tanja Grommel aus der Aktionsgruppe »Acker bleibt«. Auf einer Fläche von 80 Hektar plant der Investor Dietz AG Hallen für den Versandt- und Onlinehandel zu errichten. Wird das Vorhaben umgesetzt, entstünde dort in unmittelbarer Nähe zur A44 eines der größten Logistikgebiete in Deutschland. Das Land Hessen hat dem Projekt bereits zugestimmt. In Neu-Eichenberg steht eine Abstimmung in der Gemeindeversammlung noch aus. Das Land als Eigentümerin des Ackers duldet das Protestcamp bislang, wie ein Polizeisprecher dem »nd« bestätigte. nd