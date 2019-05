ADFC: Nicht eine Radstation in Sachsen

Dresden. Sachsens Regierung gibt den Weg frei für Radfahrer. »Verkehrspolitik wurde zu lange aus Sicht der Autofahrer gemacht«, sagte Verkehrsminister Martin Dulig (SPD). Die schwarz-rote Koalition habe die Priorität geändert und setze auf eine »vernünftige Balance«. So soll der Freistaat zu den Vorreitern bei Radschnellwegen gehören. Laut Dulig ist der Bau solcher vier Meter breiten Wege vor allem für zur Arbeit pendelnde Radfahrer geplant. Experten haben elf Korridore mit einer Gesamtlänge von 133,6 Kilometern ausgemacht, in denen die für eine Bundesförderung nötige Kapazitätsgrenze von 2000 Radlern pro Tag erreichbar ist. Laut Dulig werden konkrete Trassen geprüft: von Coswig oder Freital nach Dresden, von Schkeuditz oder Markkleeberg nach Leipzig oder Limbach-Oberfrohna nach Zwickau. dpa/nd

