Grevesmühlen. Die Cap-Arcona-Gedenkstätte in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) ist für mehr als 200 000 Euro neu gestaltet worden. Am Samstag wurde sie eröffnet. Die Gedenkstätte sei zudem Startpunkt der 13. Cap-Arcona-Gedenktour, hieß es. Mit der Fahrradtour sollen die beiden Gedenkorte in Grevesmühlen und Groß Schwansee an der Lübecker Bucht symbolisch verbunden werden. Wenige Stunden vor Kriegsende starben in der Ostsee etwa 7000 KZ-Häftlinge, als die nicht gekennzeichneten Schiffe »Cap Arcona« und »Thielbek« von alliierten Flugzeugen angegriffen wurden. dpa/nd