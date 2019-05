Südsudans Präsident Salva Kiir und der Rebellenführer Riek Machar hatten im September nach wochenlangen Verhandlungen unter Vermittlung der Igad ein Friedensabkommen unterzeichnet. Es sah unter anderem vor, bis zum 12. Mai eine Regierung der nationalen Einheit einzusetzen, in der Machar wieder einer der Stellvertreter von Kiir wird. AFP/nd

Addis Abeba. Acht Monate nach der Unterzeichnung eines Friedensabkommens zur Beilegung des jahrelangen Konflikts im Südsudan sind die Verhandlungen zur Bildung einer Einheitsregierung gescheitert. Die Konfliktparteien hätten die Übergangsphase um sechs Monate verlängert, um weitere »wichtige« Gespräche zu führen, teilte das ostafrikanische Staatenbündnis Igad am Wochenende nach Gesprächen in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba mit.

