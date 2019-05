Kinshasa. Durch die Ebolaepidemie in der Demokratischen Republik Kongo sind nach offiziellen Abgaben über tausend Menschen gestorben. Seit August seien 1008 Todesfälle gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium in Kinshasa am Wochenende mit. Mehr als die Hälfte der Toten wurde in Butembo und Katwa im Osten des Landes registriert. Die Weltgesundheitsorganisation warnte vor einer weiteren Ausbreitung der Krankheit. AFP/nd