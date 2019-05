Den Bayerischen Bahnhof in Leipzig hat man schon vor Jahren um 30 Meter verschoben, auch wenn es sich nur um einen Säulengiebel handelte, den sogenannten Portikus des Bauwerks. Ein wirklich großer Verschiebebahnhof steht an der Autobahn bei Siegen bevor. Ingenieure planen, die neue Brücke auf ihren fast 70 Meter hohen Pfeilern 20 Meter weit in die finale Position zu rücken. Respekt! Doch wäre, wer einen Koloss von 100 000 Tonnen verschieben kann, nicht auch ein guter Ratgeber für Kevin Kühnert, der gerade grübelt, wie eine ganze Gesellschaft nach links zu rücken wäre? Zweifellos braucht es in beiden Fällen ein gutes Gleitmittel. Die Brückenbauer wollen Fett und Küchenspülmittel einsetzen. Ein kühner Gedanke auch für Kevin! Sein Gleitmittel ist bisher die Kollektivierung von BMW. Wenn Schmierseife eine ganze Brücke ins Rutschen bringt, sollte das auch beim BMW funktionieren. Allerdings muss sich Kevin gründlich erklären lassen, wie es geht, bis zuletzt die Spur zu halten. uka