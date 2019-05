München. Der größte deutsche Kfz-Versicherer HUK Coburg hat in seiner Dauerfehde mit dem Online-Makler Check24 einen juristischen Sieg erfochten. Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Köln will das Münchner Webportal nun seinen Internet-Auftritt ändern, außerdem darf Check24 nicht mehr in der bisherigen Form Marken und Logos der HUK-Gruppe verwenden. HUK Coburg ist mit mehr als zwölf Millionen Verträgen Marktführer, verweigert aber den Vertrieb über das Portal, weil der Münchner Online-Makler sich jeden Vertragsabschuss mit einer Provision bezahlen lässt. Check24 führt dennoch seit Jahren die HUK-Tarife in seinen Preisvergleichen auf - ohne deren Preise. Deswegen hatte die HUK geklagt. dpa/nd