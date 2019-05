Erik Rohrbach bei der Arbeit an seinen Miniaturbüchern Foto: nd/Ulli Winkler

Der Stadtverordnete Erik Rohrbach (LINKE) macht sich nichts aus Fisch. Er isst ihn nicht gern. Aber das Stadtfest »Bunter Hering« in Frankfurt (Oder), das schmeckt im, wie er bekennt. Zum politischen und menschlichen Anstand gehört für Rohrbach, darauf hinzuweisen, dass die Idee, ein solches Fest zu feiern, der einstige Kulturdezernent Markus Derling (CDU) hatte. So ein Lob für einen Politiker einer konkurrierenden Partei mag kurz vor der Kommunalwahl am 26. Mai ungewöhnlich sein. Aber so ist Rohrbach nun einmal - fair, tolerant, eher auf der Suche nach Gemeinsamkeiten als erpicht auf Dinge, die trennen.

»Meine Vision von einer sozialistischen, friedlichen und solidarischen Gesellschaft bedeutet vor allem, die Menschen dafür zu gewinnen. Sonst geht nichts«, sagt Rohrbach. Er ist ein Liebhaber kleinformatiger Miniaturbücher, schreibt und verlegt selbst welche und verschickt sie an Sammler. Am Montagabend sollte sein mittlerweile 47...