Der siebenjährige Schäfersohn Hannes bei der BraLa 2014 Foto: dpa/Bernd Settnik

Im neuen Gewand und zu veränderten Terminen wird sich in diesem Jahr die 29. Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung (BraLa) in Paaren/Glien im Havelland präsentieren. Schüler und Fachleute sind vorrangig angesprochen, das große Abgebot für Familien wird vom 9. bis zum 12. Mai dennoch nicht kleiner.

»Die neue BraLa wird kompakter und umfangreicher. Sie hat die Wertschöpfung im Blick und stellt verstärkt grüne Berufe sowie Karrieremöglichkeiten in der Landwirtschaft des Bundeslandes vor.« Auf diesen Nenner brachte es die Geschäftsführerin des Ausstellungszentrums in Paaren/Glien, Ute Lagodka, als sie am Montag in der Potsdamer Staatskanzlei das Programm vorstellte. Mit 700 Ausstellern ist die größte Agrarschau des Landes verglichen mit dem Vorjahr in ihrem Umfang etwa gleich geblieben, obwohl 40 Aussteller früherer Jahre »erst einmal beobachten wollen«, wie Geschäftsführerin Lagodka erklärte.

Die Entscheidung, die BraLa nicht mehr mi...