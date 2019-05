Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Wiesbaden. Die hessische SPD-Generalsekretärin Nancy Faeser soll Nachfolgerin des scheidenden Parteichefs Thorsten Schäfer-Gümbel werden. Die 48-Jährige wurde am Sonntagabend bei einer Klausurtagung vom Landesvorstand für den Posten nominiert, wie die hessische SPD am Montag mitteilte. Gegenstimmen habe es keine gegeben. »Die große Zustimmung zeigt, dass die Hessen-SPD Nancy Faeser trägt«, erklärte Schäfer-Gümbel. Die Nominierung freue sie sehr und sei eine Ehre, erklärte Faeser, die derzeit auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende und innenpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion ist. Die Juristin aus dem Taunus freue sich »über den Vertrauensvorschuss«. Im Oktober will Schäfer-Gümbel seine politischen Ämter niederlegen und als Arbeitsdirektor zur Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit wechseln. AFP/nd