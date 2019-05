Der Besuch der großen Leonardo-Schau (gerade war sein 500. Todestag) im Herbst im Pariser Louvre ist nur mit vorheriger Reservierung möglich. Das Museum erwartet einen außergewöhnlichen Andrang. Man wolle damit bessere Bedingungen für die Besucher bieten, teilte das Museum am Montag mit. Die Ausstellung geht vom 24. Oktober bis zum 24. Februar 2020. dpa/nd

Journalistinnen schreiben weniger Kommentare als ihre männlichen Kollegen. Die »taz« hat eine Quote eingeführt - und das Verhältnis umgekehrt.

Ist die »Fusion«, Europas größtes unkommerzielles Musikfestival, gefährdet – weil die Polizei es überwachen will?

