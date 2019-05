Innensenator Andreas Geisel (SPD) zeigte sich am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses sichtlich zufrieden mit dem Ablauf der Veranstaltungen am vergangenen 1. Mai. Der Tag sei weiterhin eine Herausforderung. Sein Lob galt deshalb den Beamten im Einsatz: »Durch die Professionalität der Polizei hat sich der Trend zu einem friedlichen 1. Mai for...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.