Berlin. Die Crew des Seenotrettungsschiffs »Iuventa« wird am Freitag im schweizerischen St. Gallen mit dem Menschenrechtspreis der Paul Grüninger Stiftung ausgezeichnet. Den mit 50 000 Schweizer Franken (knapp 44 000 Euro) dotierten Preis erhalten die zehn Besatzungsmitglieder für die Rettung von mehr als 14 000 Menschen im Mittelmeer, wie Stiftung und Initiative am Montag in Berlin mitteilten. Damit solle ein Zeichen gegen die Kriminalisierung der Helfer gesetzt werden. Gegen die Crew und weitere Personen ermittelt die Staatsanwaltschaft im italienischen Trapani wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Ihr Schiff »Iuventa« wurde nach rund einem Jahr am 2. August 2017 im Hafen von Lampedusa beschlagnahmt. Das Preisgeld soll auch ein Beitrag zu den Prozesskosten sein, die in der ersten Instanz auf 500 000 Euro geschätzt werden. epd/nd