Berlin. Die LINKE hat am Montag in Berlin einen »Plan für gute Gesundheit und gute Pflege in Europa« vorgelegt. Darin werden unter anderem ein Privatisierungsstopp für Krankenhäuser und ein »Gewinnverbot in der Pflege« gefordert. Andererseits setzt sich die Partei für EU-weite Standards zur Personalausstattung von Stationen und für eine Pflegevollversicherung ein. Mit letzterer sollten sämtliche Kosten im Pflegefall abgedeckt werden können. Aktuell müssen betreute Personen Rente und ihre Ersparnisse einsetzen, um ihren Aufenthalt in einer Einrichtung finanzieren zu können. Trotzdem leiden die Beschäftigten in vielen Heimen unter Überlastung und schlechter Bezahlung. nd