München. Die CSU will junge Menschen mit Vorteilen und Pluspunkten etwa bei der Studienplatzvergabe zu einem freiwilligen »Deutschland-Praktikum« bewegen. Die Praktikumszeit von acht bis zwölf Wochen soll bei staatlichen, sozialen und ökologischen Einrichtungen oder bei der Bundeswehr absolviert werden können. Das erläuterte CSU-Chef Markus Söder am Montag nach einer Parteivorstandssitzung in München. Das Praktikum soll demnach ein weiteres Angebot neben Bundesfreiwilligendienst und Wehrdienst sein, um junge Menschen zu einem Engagement für Staat und Allgemeinheit zu animieren. Der Bundesfreiwilligendienst dauert derzeit mindestens sechs, meist zwölf Monate. dpa/nd