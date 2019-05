Niamey. Bei der Explosion eines Tanklastwagens im Niger sind mindestens 58 Menschen ums Leben gekommen und 37 verletzt worden. Das teilte ein Regierungssprecher mit. Zu dem Unfall sei es in der Nacht zum Montag in der Nähe des Flughafens der Hauptstadt Niamey gekommen. Das mit Benzin beladene Fahrzeug sei nahe einer Tankstelle umgekippt. Augenzeugen berichteten, die Explosion habe sich ereignet, als zahlreiche Menschen versuchten, aus dem Lkw Treibstoff aufzufangen. AFP/nd

