Genf. Frauen in Deutschland verbringen jeden Tag rund viereinhalb Stunden mit unbezahlter Arbeit. Dazu gehören etwa der Haushalt, das Kümmern um Angehörige sowie ehrenamtliche Tätigkeiten. Damit liegen die Frauen hierzulande im Durchschnitt, wie die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) und die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen am Montag in Genf mitteilten. In der ILO-Studie wurden die Arbeitsbedingungen von 1,2 Milliarden Arbeitenden in 41 Ländern erfasst. Im Schnitt arbeiteten Frauen demnach 266 Minuten, Männer lediglich 108 Minuten täglich unentgeltlich. Rechnet man unbezahlte und bezahlte Arbeit zusammen, kommen Frauen im Schnitt auf 55 und Männer auf 49 Stunden pro Woche. dpa/nd