Mathe als Prüfungsfach gewählt zu haben, erscheint vielen Abiturienten als Fehler. Denn die Aufgaben scheinen in diesem Jahr besonders schwer gewesen zu sein. Geradezu unverhältnismäßig schwer, beschweren sich Abiturienten über die am Freitag abgelegten Prüfungen.

Am Wochenende starteten Schüler in mehreren Ländern Petitionen an die Kultusministerien, um eine angemessene Bewertung einzufordern. »Wir Abiturienten bitten darum, den Notenschlüssel des Mathematik-Abiturs in Bayern 2019 zu senken und dem Schwierigkeitsgrad anzupassen«, heißt es in einer Petition von bayerischen Schülern. Die Aufgabenstellungen seien vorher kaum bekannt gewesen, heißt es zur Begründung.

Tatsächlich scheinen die Schwierigkeitsgrade in den Prüfungen zu variieren. Das Abitur von 2018 sei »ein Witz« im Vergleich zu den diesjährigen Aufgaben gewesen, erklärte die Münchner Mathelehrerin Bettina Cornean gegenüber dem »Münchner Merkur«. Cor...