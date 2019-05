Madrid. Der ehemalige katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont darf nun doch bei der Europawahl kandidieren. Das Verwaltungsgericht in Madrid revidierte am Montag eine Entscheidung der spanischen Wahlbehörde vom April, das Puigdemont wegen des umstrittenen Referendums im Oktober 2017 von der Wahl ausgeschlossen hatte. Auch zwei weitere Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung, Toni Comín und Clara Ponsati, dürfen bei der Wahl zum Europaparlament antreten. Puigdemont will als Spitzenkandidat seines Bündnisses »Frei für Europa« antreten. AFP/nd