Sebastian Schlüsselburg, rechtspolitischer Sprecher der LINKE-Fraktion im Abgeordnetenhaus, kritisiert, dass er erst am Sonntagabend von der Polizei über einen Angriff auf sein Lichtenberger Wahlkreisbüro in Kenntnis gesetzt wurde. Dieses war in der Nacht von Samstag, den 4. auf Sonntag, den 5. Mai attackiert worden. Schlüsselburg schrieb auf Twitter, dass zehn Scheiben des Büros mit Pflastersteinen beschädigt worden seien. »Das war der bisher schwerste Angriff. Den vermutlich rechten Idioten sei gesagt: Wir werden unseren Kampf gegen die alten und neuen Nazis unbeirrt fortsetzen.« clk