Berlins Gesundheitssenatorin hat wieder geheiratet und heißt nun Dilek Kalayci. Das gab die SPD-Politikerin, die zuvor den Nachnahmen Kolat getragen hatte, auf ihrem Twitter-Account bekannt. Die Senatsverwaltung bestätigte am Montag auf Nachfrage die Eheschließung der 52-Jährigen. Kalayci war zuvor mit Kenan Kolat, dem ehemaligen Bundesvorsitzenden der Türkischen Gemeinde in Deutschland, verheiratet. dpa/nd

