Berlin ist Schlusslicht bei den Besoldungserhöhungen für Polizeibeamte. Rückwirkend zum 1. Jannuar 2019 werden die Bezüge bundesweit mit Ausnahme Berlins um durchschnittlich 3,3 Prozent erhöht. Der Berliner GdP-Vorsitzende Norbert Cioma kritisierte am Montag Finanzsenator Matthias Kollatz und sprach von »Dumpinglöhnen«. Cioma wirft Kollatz vor, sich nicht an die rot-rot-grüne Verpflichtung gehalten zu haben, laut der die Löhne 2019 zum 1. April, 2020 zum 1. Februar und 2021 zum 1. Januar erhöht werden sollten. Auf die Erhöhung sollten zudem 1,1 Prozent draufgelegt werden, um 2021 ein einheitliches Besoldungsniveau der Länder zu haben. Der GdP-Landeschef erneuerte seine Forderung, die Bezüge rückwirkend zum 1. Januar 2019 um fünf Prozent zu erhöhen. clk

