Die Vegetation des einst waldreichen Chaco in Argentinien musste Monokulturen weichen. Viele Arten verschwanden. Foto: imago images/imagebroker

Paris. Weltweit sind rund eine Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Das geht aus einem Montag in Paris veröffentlichten Bericht des Weltbiodiversitätsrates hervor. Demnach gefährden menschliche Eingriffe immer stärker die natürlichen Lebensräume und die Artenvielfalt. Die Natur befinde sich in einem historisch beispiellosen Niedergang, und das Artensterben beschleunige sich, hieß es. Viele der bedrohten Arten werden dem Report zufolge schon in den kommenden Jahrzehnten verschwinden. Mehr als 40 Prozent der Amphibienarten ...