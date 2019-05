EuGH-Gutachten bestätigt CETA-Gericht - Kritik an Sonderklagerechten für Konzerne

Im konkreten Rechtsstreit muss das deutsche Gericht nun im Einklang mit dem EuGH-Urteil entscheiden. Dieses bindet zudem Gerichte in anderen EU-Staaten, die möglicherweise mit ähnlichen Fällen konfrontiert werden. dpa/nd

Auch wenn eine Matratze bereits benutzt wurde, sei sie für Dritte verwendbar, so die Richter. Selbst bei direktem Kontakt mit dem menschlichen Körper könne nämlich davon ausgegangen werden, dass der Unternehmer die Matratze mit einer Reinigung oder Desinfektion wiederverwendbar machen könne. Dieselbe Matratze werde nämlich auch von aufeinanderfolgenden Hotelgästen verwendet. Zudem gebe es einen Markt für gebrauchte Matratzen.

Laut geltendem Recht haben Verbraucher bei Onlinekäufen in der Regel ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder aus Hygienegründen nicht zur Rückgabe geeignet sind und deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, sind davon allerdings ausgenommen.

Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 27. März 2019 (Rechtssache C-681/17) dürfen Verbraucher im Internet gekaufte Matratzen zurückgeben, auch wenn sie die Schutzfolie schon entfernt haben. Der Verkäufer könne die Matratze reinigen und wieder verkaufen, befanden die obersten EU-Richter in Luxemburg. Hygiene- und Gesundheitserfordernisse würden dadurch nicht eingeschränkt.

Eine Matratze, die vom Online-Shop in einer Schutzfolie angeliefert wurde, darf der Käufer ohne Nachteile zurückgeben, auch wenn er die Schutzfolie entfernt hat.

Die EU sagt dem Plastikmüll den Kampf an

