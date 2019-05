Was soll das sein

Auf die richtige Zahnbehandlung kommt es an. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Nicht nur geruchsintensive und chemisch riechende Spielzeuge können schadstoffbelastet sein. Beim Kauf sollten Verbraucher daher mindestens ihrer Nase vertrauen. Um aber vollkommen auf der richtigen Seite zu sein, ist es noch besser, auf die unabhängigen Prüfsiegel wie das GS-Zeichen oder »Schadstoff geprüft« zu achten. Details im nd-ratgeber.

Soziales: Behandlungsfehler - Mal eben den »Schrott« aus dem Mund holen und ein »Hollywood-Lächeln« hineinzaubern – das hat ein Hamburger Zahnarzt seinen Patienten versprochen. Die Behandlungen gingen schief und verursachen große Schmerzen. Der Fall ging vor Gericht. Über die Einzelheiten wird im nd-ratgeber ausführlich informiert.

Arbeit: Neuer Gesetzentwurf über das Betriebsgeheimnis - Im IT-Bereich schnell handeln. Das Betriebsgeheimnis in seiner bisherigen Form könnte durch einen neuen Gesetzentwurf der Bundesregierung ausgehebelt werden. Danach dient das Betriebsgeheimnis künftig nur dann als solches, wenn es entsprechend geschützt wurde – und zwar nachweislich. Falls nicht, ist das Aneignen des Geschäftsgeheimnisses durch eine dritte Person straffrei. Darauf machen IT-Sicherheitsexperten aufmerksam. Mehr dazu im nd-ratgeber.

Wohnen: Studie - Wohnungsunternehmen 2019. Eine wenig wirksame Mietpreisbremse, fragwürdige Modernisierungen, akute Wohnungsnot – vor allem in den deutschen Großstädten ist die Lage auf dem Immobilienmarkt für Mieter und Interessenten prekär. Viele Wohnungsunternehmen haben nicht nur ein Imageproblem, sondern bieten oft tatsächlich auch einen schwachen Service. Das zeigt die Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität, das elf Wohnungsunternehmen getestet hat. Einzelheiten der Studie sind im nd-ratgeber nachzulesen.

Grund und Haus: Viele Energieausweise werden 2019 ungültig - Die Zehn-Jahres-Frist läuft ab. 2009 erstellte Energieausweise müssen noch in diesem Jahr erneuert werden, sonst drohen empfindliche Geldstrafen von bis zu 50 000 Euro. Neubauten in Deutschland unterstehen seit 2002 der sogenannten Energieausweispflicht. Im Jahr 2008 wurde diese Regelung auf Wohngebäude ausgeweitet, die bis einschließlich 1965 erbaut wurden. Ein Jahr später folgte die Einführung der allgemeinen Energieausweispflicht für alle neuen Wohngebäude. Das bedeutet, spätestens seit 2009 sind alle Hauseigentümer, die ihr Objekt verkaufen, vermieten, verpachten oder sanieren wollen, zum Besitz eines Energieausweises verpflichtet. Mehr dazu im nd-ratgeber.

Familie und Steuern: Ehevertrag - aber nicht vor der Hochzeit. Wer Geldfragen für die Ehe regeln will, tut gut daran, bis nach dem großen Tag zu warten. Das nimmt den Druck aus der Beziehung, und die Diskussion verläuft gleichberechtigter. Wer gerade in den Vorbereitungen für den großen Romantiktag (sprich Hochzeit) steht, denkt nicht gern über die Folgen einer Trennung nach. Doch Anwälte wissen: Mit Ehevertrag läuft nicht nur eine Scheidung friedlicher ab. Auch die Ehe selbst kann so eine Regelung besser und vielleicht sogar glücklicher machen. Einzelheiten im nd-ratgeber.

Geld und Versicherungen: Rund um die Haftpflichtversicherung - Ein Versicherungsvertrag, den Sie wirklich brauchen. Die Haftpflicht ist eine sehr günstige Versicherungsart, aber es gibt erhebliche Preisunterschiede. Angebote beispielsweise für eine Familie mit Kindern gibt es bereits für etwa 50 Euro im Jahr. Mancher Versicherer verlangt auch schon über 150 Euro. Einzelheiten erläutert unser Finanzexperte im nd-ratgeber.

Verbraucherschutz: EuGH stärkt Kundenrechte bei Onlinekäufen - Auch ausgepackte Matratzen dürfen an den Online-Shop zurückgeben werden. Im Internet bestellte Matratzen werden meist in Plastikfolie eingepackt geliefert. Um sie zu testen, müssen Kunden sie auspacken. Aber können sie die Matratze dann noch zurücksenden, wenn sie nicht gefällt? Was alles zu beachten ist, steht im nd-ratgeber.