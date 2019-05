Paris. Mehr als 200 Bürgermeister europäischer Städte haben sich in einem offenen Brief dafür ausgesprochen, dass die EU bis zum Jahr 2050 klimaneutral wird. In dem am Dienstag veröffentlichten Schreiben forderten 210 Bürgermeister die Staats- und Regierungschefs auf, dafür bei ihrem Gipfel am Donnerstag eine »langfristige Klimastrategie« auf den Weg zu bringen. Den Brief unterzeichneten Rathauschefs unter anderem aus Paris, London, Athen und Stuttgart. Ziel müsse es sein, dass in der EU netto kein klimaschädliches CO2 mehr ausgestoßen werde. Damit stellten sich die Bürgermeister hinter einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission. AFP/nd