Nürnberg. In vier kreisfreien Städten in Ostdeutschland verdienen vollzeitbeschäftigte Frauen im Schnitt mehr als Männer: In Cottbus liegt ihr Gehaltsplus bei vier Prozent, in Frankfurt/Oder und Dessau-Roßlau bei jeweils drei Prozent und in Schwerin bei einem Prozent. Das geht aus einer aktuellen Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hervor. Männer hingegen verdienten vor allem in solchen Regionen deutlich mehr, in denen Großbetriebe gut bezahlte Jobs in Produktion, Fertigung und Forschung anbieten, auch Karrieremöglichkeiten. dpa/nd