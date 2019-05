In drei Berliner Kiezen soll eine Utopie geprobt werden

Ole Koblenz hat Freude am Bundesfreiwilligendienst / Teilnehmerzahlen in Sachsen gesunken

In nur fünf Tagen können Wolfsburgs Fußballerinnen Meistertitel und Pokal holen. Der SC Freiburg will zumindest eins davon verhindern

Düsseldorf. Im Fall der »Cum-Ex«-Steuerdeals zu Lasten der Staatskasse rückt ein erster Gerichtsprozess näher. Die Staatsanwaltschaft Köln hat dem Landgericht Bonn die erste Anklage gegen zwei Beschuldigte zugestellt, teilte das Finanzministerium am Dienstag mit. Die Staatsanwaltschaft Köln führt insgesamt 51 »Cum-Ex«-Verfahren. dpa/nd

Nach dem dramatischen UN-Bericht versuchen sich G7 und Bundesregierung in Schadensbegrenzung

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!