Pasewalk. In und um Pasewalk (Mecklenburg-Vorpommern) hat eine mehrtägige Übung der Bundeswehr begonnen. Am Dienstagmorgen übte die Truppe erstmals auf öffentlichen Straßen. Soldaten in voller Bewaffnung und gepanzerte Dingo-Allschutz-Transportfahrzeuge waren an dem Manöver beteiligt, das teilweise im Zentrum Pasewalks stattfand. Ziel sei ein realitätsnahes Training für Auslandseinsätze wie den in Afghanistan, sagte Leutnant Philipp Lau, Sprecher des Panzergrenadierbataillons 411 aus dem benachbarten Stallberg. Hintergrund der Übung: Anfang Juli reisen 250 Soldaten des Bataillons nach Afghanistan, wo sie Ausbilderteams absichern sollen. dpa/nd