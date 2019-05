Köln. Die schwarz-gelbe Landesregierung will die Spieleentwickler in Nordrhein-Westfalen künftig noch stärker fördern. Das teilte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag bei einem Treffen mit 30 Vertretern der Games-Branche in Köln mit. Man werde die Subventionen für den Wirtschaftszweig in diesem Jahr auf drei Millionen Euro verdoppelt. dpa/nd