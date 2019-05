Schwerin. Die Honigbienen in Mecklenburg-Vorpommern sind so gut über den Winter gekommen wie seit Jahren nicht mehr. Die Halter hätten im Schnitt nur 15 Prozent ihrer Völker verloren, halb so viele wie in den Vorjahren, berichtete der Landesverband der Imker am Dienstag nach der Auswertung einer Umfrage. 500 der rund 2500 Imker im Land hätten sich daran beteiligt. Nach Angaben des Agrarministeriums in Schwerin sind bei der Tierseuchenkasse etwa 27 000 Bienenvölker gemeldet. dpa/nd