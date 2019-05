Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Erfurt. Für den Tod mindestens dreier Fohlen auf einer Koppel im Ilm-Kreis kann ein Wolf verantwortlich sein, es gibt aber keinen Beleg dafür. Sogenannte Rissgutachter erklärten nach Begutachtung der Kadaver, ein Wolf sei zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit Verursacher. Genetische Untersuchungen hätten dafür bisher aber keine Belege geliefert, hieß es aus dem Umweltministerium und dem zuständigen Landesamt. In zwei Fällen im April stünden die Analysen noch aus, in einem weiteren im März habe sich die Probe nicht bestimmen lassen. Derweil berichtete der betroffene Züchter von einem vierten, neugeborenen Fohlen, das am Montag gerissen worden sei. dpa/nd