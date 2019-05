Rote Nelken liegen anlässlich des «Tag des Sieges» an einer Statue auf dem Gelände des sowjetischen Ehrenmals im Treptower Park. Foto: dpa/Paul Zinken

Auf zwei von vier der größeren Sowjetischen Ehrenmale in Berlin wurden in den Tagen vor dem 8. Mai Farbattacken verübt. Am 5. Mai entdeckte eine Spaziergängerin schwarz-ölige Farbe an der Statue der »Mutter Heimat« im Treptower Park und in der Nacht vom 6. auf den 7. Mai bemerkte eine Polizeistreife im Pankower Ortsteil Buch, dass Unbekannte auch hier das Sowjetische Ehrenmal mit Farbe beschmiert hatten. Ob in Brandenburg an der Havel, Eisenhüttenstadt oder in Österreichs Hauptstadt Wien: Die Erinnerungsstätten an die im Krieg gegen Nazideutschland gefallenen Rot...