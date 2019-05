Berlins Studenten rücken zusammen: Rund 50 Wohnheimnutzer bieten anderen Studenten Unterschlupf in ihren Zimmern. Das teilte Ellen Krüger, Leiterin des Info-Centers für den Bereich Wohnen beim Studierendenwerk, mit. Das im Herbst 2017 gestartete Mitwohnprojekt heißt »Fairteilen«. Studenten, die in einem ausreichend großen Zimmer leben, können Suchende für maximal ein halbes Jahr bei sich aufnehmen. Für die zweite Person wird ein Betriebskostenzuschlag von 60 Euro pro Monat fällig. Die im Schnitt zwölf bis 15 Quadratmeter großen Wohnheimzimmer kosten 225 Euro warm pro Monat. dpa/nd

Stadtentwicklungsausschuss diskutiert am Mittwoch die Überbauung von Verkehrswegen

Der Mietrechtsanwalt Henrik Solf hält Einschränkungen für Eigenbedarfskündigungen in Härtefällen für möglich

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!