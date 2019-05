Kampfmittelexperten der Bundespolizei haben am Montag im Ortsteil Friedrichsfelde einen Sprengkörper gesprengt. Tierparkmitarbeiter hatten den Fund eines »verdächtigen Gegenstandes auf einem Bahngelände gemeldet. Als Verdächtiger wurde ein 27-Jährige ermittelt, in dessen nahe gelegener Wohnung die Beamten diverse selbst gebastelte pyrotechnische Gegenstände und Sprengpulver fanden. In der Befragung räumte der Mann ein, die Sprengvorrichtung gebaut und auf dem Freigelände platziert zu haben. Er kam nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien Fuß. Gegen ihn wird wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. nd