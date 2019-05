Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Berlin-Friedrichshain ein Polizeifahrzeug mit mehreren Pflastersteinen beworfen. Der Fahrer des Wagens wurde bei dem Vorfall in der Rigaer Straße Ecke Zellestraße durch Glassplitter einer gesprungenen Fahrzeugscheibe leicht im Gesicht verletzt, konnte aber seinen Dienst fortsetzen, teilte die Polizei mit. Wer für die Steinwürfe verantwortlich ist, war noch unklar. Auch zu der Motivation der Täter konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt. dpa/nd